من هو الممثل أحمد دياب الذي حظي باهتمام الوسط الفني بعد وفاته؟

تصدر اسم الفنان أحمد دياب محركات البحث بعد وفاته حيث أنه رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء عن عمر ينهاز 75 عاماً.

وعلي الرغم أن أحمد دياب لم يحقق النجومية الكبيرة طوال مسيرته الفنية، ولم يحظي باهتمام الجمهور بالرغم من اعماله الفنية الكثيرة إلا أن خبر وفاته كان صدمة للكثير من زملائه الفنانين ولبعض متابعي الأعمال الفنية، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال والرجل الذي ينتمي إلي العائلات الارستقراطية، وذلك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، التي شارك في بطولتها، لكن كان ظهوره علي الشاشة نادراً خلال الفترة الماضية، نظراً لقلة الأعمال التي تعرض عليه، وهذا ما تسبب لها في ألم نفسي شديد قبل وفاته.

وعن أهم الاعمال التي شارك بها أحمد دياب فشارك في فيلم “ بوبوس “ مع النجم عادل أمام ومسلسل “ استاذ ورئيس قسم “ و “عفاريت عدلي علام”.

ولا ينسي أحد مشاركته في بطولة مسلسل "أين قلبى" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "حجر جهنم"، و"سلسال الدم " ومسلسل "حق مشروع".

كما شارك دياب في بطولة مسلسل "الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، ومسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" وكان من آخر الاعمال الدرامية التي ظهر بها.

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أحمد دياب وياسر جلال

وعن حياته الشخصية، فقد تزوج أحمد دياب من قسمت الابنة الوحيدة للفنان رشدى أباظة بعد قصة حب سريعة، حيث أنه لم يكن وقتها قد دخل مجال التمثيل، لكن لم يستمر الزواج كثيرا وسرعان ما انفصلا بعد أن انجبا ابنهما الوحيد الذي يعيش بالولايات المتحدة الامريكية حاليا.

بعدها بفترة ليس بالقليلة تزوج أحمد دياب مرة ثانية من سيدة تعمل خارج الوسط الفني وانجب منها ابنته التي تقيم معه في مصر.

كان يتميز أحمد دياب بحسن الخلق وطيبته الكبيرة، لذلك كان علي علاقة طيبة بكل زملائه الفنانين، الذين حزنوا لرحيله ونعوه بكلام مؤثر عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي.