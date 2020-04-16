إخلاء سبيل الفاشنيستا نهى نبيل بعد حجزها بسبب الكورونا

أُطلق سراح الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل بإعلان محاميها ضاري الواوان ذلك بضمان شخصي.

وكانت الإدارة العامة للتحقيقات قررت الأحد الماضي حجز نهى نبيل، لمدة 10 أيام للتحقيق معها عقب كسرها قواعد الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات على العائدين إلى الكويت في الأسابيع الماضية بسبب فيروس كورونا.

وتقرر حجز الفاشنيستا عقب خروجها سابقاً من الحجر المنزلي، وتوجهها إلى البنك المركزي للتبرع بالدم موثقة ذلك بالصور وذلك وفقاً لوسائل اعلام كويتية.

ورغم عدم ذكر لاسم الفاشنيستا، فقد ذكر بعض النشطاء أن المقصودة هي الفاشنيستا الشهيرة نهى نبيل التي تحظى بمتابعة 366 ألف شخص عبر حسابها في "تويتر".

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وسبق أن أحيلت نبيل في منتصف شهر مارس الماضي إلى الحجر الصحي، عقب مخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي المفروض عليها وعدم التزامها بضوابط الحجر وتوجهها إلى بنك الدم للتبرع.

وأكدت الفاشنيستا يوم الـ21 من الشهر ذاته أن نتيجة الفحص التي أُجريت لها للكشف عن فيروس "كورونا"، كانت سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس.

وذكرت نبيل حينها وبعد تداول الأنباء عن فرض الحجر الصحي عليها ومخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي "أنها عادت من سويسرا في الـ 4 من الشهر الماضي، ولم تكن حينها سويسرا من ضمن الدول المشمولة بالحجر الصحي أو المنزلي، إلا أنها التزمت تلقائيا بالحجر المنزلي، وخرجت إلى بنك الدم عقب انقضاء مدة الحجر".

وقال محاميها ضاري الواوان أنه سيبدأ في مقاضاة جميع المسيئين الى نهى نبيل خلال الفترة الماضية.