‏خواكين فينيكس يطالب بإطلاق سراح السجناء في نيويورك

"لا أحد يستحق أن يموت في السجن بسبب كورونا".، هكذا ناشد بطل فيلم " جوكر" خواكين فينيكس السلطات الاميركية الافراج عن المساجين بعد تفشي وباء كورونا.
ونشر الحساب الرسمي لحملة "اطلقوا سراح المسنين في السجن"، فيديو للنجم صاحب الأوسكار خواكين فينيكس، يناشد فيه حاكم نيويورك بالإفراج عن المساجين.
وقال فينيكس في الفيديو: "أطالب حاكم نيويورك بالإفراج عن المساجين حتى لا يموتوا، لا أحد يستحق الموت في السجن بسبب فيروس كورونا".
وفاز خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر في مستهل هذا العام.
وتعاني الولايات المتحدة من فيروس كورونا، إذا تخطت الإصابات بالفيروس 600 ألف حالة إصابة.
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