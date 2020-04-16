تدهور صحة "انجلينا جولي الإيرانية " في السجن بسبب كورونا



عادت فاطمة خيشواند، الملقبة بـ "انجلينا جولي الإيرانية" كونها عرفت بمحاولاتها بأن تكون شبيهة لانجلينا جولي واعتقلت منذ 6 أشهر تقريبا إلى الاضواء، بعد أن كشفت المواقع الإيرانية ،أنها أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا وأن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير وهي الآن تحت المراقبة لخطورة وضعها.

وأكد محامي فاطمة الملقبة بسحر تبر بيام دوفشان، أنها نقلت إلى الحجر الصحي داخل السجن بعد ظهور أعراض كورونا عليها، و نقلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء، هي وسجينات أخريات بعد تدهور في حالتها الصحية. إقرئي أيضًا: Advertisements توم هانكس يروي تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا بالفيديو بعد 42 يوم سبب غريب لطلاق ابنة ميريل ستريب

يذكر أن الصبية البالغة من العمر 21 عاما اعتقلت في شهر اوكتوبر الماضي بتهمة التشجيع على نشر الرذيلة.

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