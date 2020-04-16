قال الفنان أحمد فهمي: إنه فوجئ بمحمد رمضان يتحدث عنه بطريقة سيئة وبشكل غير مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بالرغم من أنه تحدث عنه بشكل جيد وأثنى عليه خلال أحد اللقاءات التليفزيونية. أضاف “فهمي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “جمهور التالتة” الذي يقدمه إبراهيم فايق على شاشة قناة “تايم سبورت”، أن محمد رمضان ينتقد كافة زملائه ودائمًا بيدَّعي أنه الأعلى أجرًا ولا يقدِّر زملاءه الذين هم أكبر منه سنًا مثل كريم عبد العزيز والسقا وأحمد عز وغيرهم. Advertisements

وتابع: “إحنا رجالة وبلاش تلقيح ، إنت بتبيع الوهم لجمهورك وبتقول إنك الأعلى أجرًا ، ولو أجرك كان أد أجري السنة اللي فاتت أنا مش هتكلم تاني ولا هفتح بقي تاني”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي لمحمد رمضان: "كلمني راجل لراجل وبلاش كلام التلقيح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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