وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر 75 عاما وتشييع جثمانه بدون مراسم عزاء

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توفي الفنان المصري أحمد دياب، عن عمر يناهز 75 عامًا، بشكل مفاجىء اذا لم يكن يعاني من أي مرض.
دياب هو زوج قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدي أباظة السابق، وقد قررت أسرته تشييع الجثمان فجر اليوم الخميس بدون مراسم عزاء.
ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان أحمد دياب، مؤكدة أن الراحل توفي بشكل مفاجئ وبدون أزمات صحية، وتم توجيه العزاء لزوجته الثانية التونسية وابنه الوحيد منها أيوب.
يذكر أن الراحل أحمد دياب ولد في التاسع من أغسطس عام 1945، وتزوج من ابنة الفنان رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة ولم يشارك في تشييع جثمانها العام الماضي.
شارك "دياب" في العديد من الأعمال الدرامية آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام" بجانب مشاركته خلال الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بدور "حيدر باشا".
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