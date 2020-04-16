تيك توك النجمات وفيديوهات طريفة جديدة

ظهرت بعض النجمات العرب هذا الأسبوع على برنامج تيك توك، حيث نشرن أطرف الفيديوهات على انستقرام.

جولة جديدة على أطرف فيديوهات تيك توك للنجمات العرب:

View this post on Instagram A post shared by Lekaa Elkhamissi (@lekaa.elkhamissi) on Apr 12, 2020 at 9:00am PDT

النجمة المصرية لقاء الخميسي كانت نجمة الأسبوع في فيديوهاتها على تيك توك، حيث ظهرت بمجموعة شخصيات عبر انستقرام.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Apr 14, 2020 at 8:21am PDT

النجمة نادين نسيب نجيم نشرت فيديو طريف هذا الأسبوع على تيك توك وهي تتكلم باللغة الانكليزية.

النجمة ماريتا الحلاني نشرت فيديو طريف وشقيقتها دانا وهما تتقلدان النجمة نجوى كرم وعلقت عليه بالقول:" ايقاعات الطبلة بصوت نجوى كرم...LOVE U"

اليس عبد العزيز نشرت فيديو على انستقرام برفقة شقيقتها نادين وهما تحضران فيلم من الحجر المنزلي وتتحدثان باللغة الانكليزية.

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صور صادمة: النجمات العرب قبل وبعد الحجر المنزلي

نجوم في الحجر المنزلي والمواقف الطريفة سيدة الموقف

هذه الصور ندمت على نشرها النجمات وتمنين حذفها