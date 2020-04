تيك توك النجمات وفيديوهات طريفة جديدة

View this post on Instagram

انا كتير سميكة لما بحضر فيلم مع حدا. بسأل اختي او علي ١٠٠ سؤال. مين متلي؟؟!🤣 - I’m so annoying when i watch movies with someone, i ask tons of questions 🙈 Who’s like me?? #اخوات_خوات #thesisters