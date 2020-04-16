تيك توك النجمات وفيديوهات طريفة جديدة

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ظهرت بعض النجمات العرب هذا الأسبوع على برنامج تيك توك، حيث نشرن أطرف الفيديوهات على انستقرام.
جولة جديدة على أطرف فيديوهات تيك توك للنجمات العرب:
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A post shared by Lekaa Elkhamissi (@lekaa.elkhamissi) on Apr 12, 2020 at 9:00am PDT
النجمة المصرية لقاء الخميسي كانت نجمة الأسبوع في فيديوهاتها على تيك توك، حيث ظهرت بمجموعة شخصيات عبر انستقرام.
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on Apr 14, 2020 at 8:21am PDT
النجمة نادين نسيب نجيم نشرت فيديو طريف هذا الأسبوع على تيك توك وهي تتكلم باللغة الانكليزية.
on Apr 15, 2020 at 9:08am PDT
النجمة ماريتا الحلاني نشرت فيديو طريف وشقيقتها دانا وهما تتقلدان النجمة نجوى كرم وعلقت عليه بالقول:" ايقاعات الطبلة بصوت نجوى كرم...LOVE U"
on Apr 15, 2020 at 9:44am PDT
اليس عبد العزيز نشرت فيديو على انستقرام برفقة شقيقتها نادين وهما تحضران فيلم من الحجر المنزلي وتتحدثان باللغة الانكليزية.
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هذه الصور ندمت على نشرها النجمات وتمنين حذفها
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