نور اللبنانية تكشف عن اسمها الحقيقى وأغرب المواقف التى تعرضت لها عند وصولها مصر

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 05:54 مساءً - تفاعلت أمس النجمه اللبنانية “نور” مع متابعيها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وذلك من خلال خاصية “أسألنى” الملحقة بخاصية “استوري”، وقد سُئلت نور عن أسمها الحقيقي فأجابت هو”ماريان”،

وتوالت الأسئله من جمهورها حول حياتها الشخصية والفنية، فإجابت بأنها متزوجه ولديها طفلان هما ليوناردو وليديا، كما كشفت عن دورها فى مسلسلها الجديد “البرنس” الذي تتشارك بطولته مع النجم “محمد رمضان”، والمقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل 2020، مؤكدة أنها ستؤدى شخصية “علا” خلال أحداث المسلسل.

كما كشف نور عن أغرب موقف حدث لها عن مجيئها إلى مصر، ردا على سؤال أحد متابعيها قائلة: “كان فى أغنية لبنانية للفنان وليد توفيق بيقول فيها (على كوبرى 6 أكتوبر أنا شفت غزال متحير)، كنت بسمعها طول عمرى (على كوبرى ستك توبر) ومفهمتش الأغنية غير لما جيت مصر”.

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ويُذكر أن انتهت الفنانه اللبنانية من تصوير مشاهدها فى مسلسل “البرنس”من تأليف وإخراج محمد سامى، والذي تقوم فيه بـ دور فتاة شعبية لأول مرة وحبيبة بطل العمل “محمد رمضان” وتكون بجواره في كل الأحداث الأليمة التى يتعرض لها ضمن السياق الدرامى للمسلسل مثل خلافه مع أشقائه ودخوله على أثر ذلك السجن، ويتزوجا فى نهاية الأمر .