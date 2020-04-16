“أم هارون”.. حياة الفهد تنبش في ثلاثينيات الكويت بواقع 100 عائلة يهودية

متابعة بتجــــــــــرد: استبق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عرض المسلسل الكويتي “أم هارون” بحالة كبيرة من الجدل، ما لبث أن اتسعت دائرتها بمجرد عرض الإعلان الترويجي له، والذي حقق بدوره مشاهدات كبيرة.

والمسلسل الذي تعتزم الجهة المنتجة “إم بي سي”، عرضه ضمن باقتها الدرامية خلال شهر رمضان، تلعب فيه حياة الفهد دور امرأة يهودية كانت تعيش في الكويت مُسلطاً الضوء على المشكلات التي تتعرض لها، مستدعيا واقع أن الكويت كان يقطنها حتى فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، عشرات الأسر اليهودية.

وقالت قناة “إم بي سي” التي نشرت الفيديو الترويجي للمسلسل عبر مواقع التواصل “إن المسلسل يروي أحداثاً اجتماعية تتوالى في القرن الماضي”.

وأثار إعلان عرض مسلسل “أم هارون” للممثلة حياة الفهد من إخراج محمد العدل الذي يتحدث عن يهود الكويت الذين سكنوا فيها وعملوا في التجارة، وبلغ عددهم حينها 100 عائلة يهودية خلال حقبة الثلاثينيات عاصفة من الجدل.

وانقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى فريقين، فريق أبدى إعجابه بقصة العمل، وآخر انتقد التطرق لملف اليهود متسائلاً عن الهدف من العمل في هذا التوقيت، فقال مناحي الدوسري إن هذا العمل يعتبر جائحة جديدة مبدياً اعتراضه عليه.

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وطالب آخرون بمتابعة العمل قبل الحُكم عليه والذي يأتي توظيف قصته في سياق درامي والابتعاد عن الآراء الانطباعية والفصل بين الديانة اليهودية والصهيونية.

وأفاد فهد محمد “أشوف لازم نفصل بين اليهود والصهاينة.. مسلسل عادي يعرض حياة اليهود في الكويت خلال حقبة مضت”.

وكتبت الإعلامية مي العيدان في تغريدة بحسابها في تويتر “أن البرومو الرسمي لمسلسل أم هارون لسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد.. الإخراج كبير جداً والفنانون مجتهدون وموضوع المسلسل فريد من نوعه، ويتطرق لأول مرة عن يهود منطقة الخليج”.

أما زينة فقالت “حياة الفهد دائماً تفاجئنا، أعتقد المسلسل راح يأكل الجو”.