جاستين تيمبرليك: التغيرات في قطاع الموسيقى “مثيرة”

متابعة بتجـــــــــرد: قال المغني الأمريكي جاستين تيمبرليك إن التغيرات في قطاع الموسيقى مثل بث الموسيقى عبر شبكة الإنترنت تمثل “فرصة مثيرة” للقيام بتجربتك الخاصة.

أضاف تيمبرليك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) “أنا أعمل في قطاع الموسيقى منذ فترة، وقد رأيته وهو يتغير مقارنة بما بدأت عليه، أعتقد أن الأمر مثير”.

وأوضح “الأمر الرائع بشأن الموسيقى اليوم هو أنه يمكنك وضع قائمة أغانٍ خاصة بك للاستماع إليها حتى لمدة 24 ساعة” مضيفاً “يمكنك أن تقول إنني سوف أستيقظ وأذهب لصالة الجيم، وبحلول وقت ذهابك للعمل سوف يكون لديك كل هذه الأنماط المختلفة من الموسيقى”.

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وقال “يمكنك وضع قائمة الأغاني الخاصة بك والقيام بتجربتك الخاصة. أعتقد أن ذلك أمر رائع”.

وقد أنتج تيمبرليك، الذي يشتهر بأغانيه مثل “كانت ستوب ذا فيليمج” مؤخراً الموسيقى التصورية لفيلم “ترولز وورلد تور” وهو فيلم رسوم متحركة يقوم فيه بأداء صوتي لأحد الشخصيات.

وكان من المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما الألمانية اليوم الخميس، ولكن الآن، في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، يمكن مشاهدة الفيلم عبر منصات مثل سكاي ستور مقابل رسوم.