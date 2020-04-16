تيم حسن.. جبل في قيلولة خارج رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: اختار النجم السوري تيم حسن أن يعلن عن خروج مسلسل “الهيبة” بجزئه الرابع “الهيبة الرد” من السباق الدرامي في رمضان 2020، بسبب الظروف التي يواجهها العالم مع انتشار فيروس كورونا وعدم تمكن فريق العمل من استكمال التصوير حفاظًا على سلامة الجميع، بأسلوبه الخاص.

ونشر تيم حسن عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام” صورة جديدة له بشخصية “جبل شيخ الجبل” الذي كان حديث الجمهور على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأرفقها بتعليق أشار من خلاله إلى أن “جبل سيكون في قيلولة خارج رمضان”، فكتب: “جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض الهيبة الرد لاحقًا و ‎فـور تحديده ان شاء الله و صــحــتكم بــالــدنـيـا”.

وكان المنتج صادق الصباح قد أعلن ليلة أمس أن مسلسل “الهيبة الرد” لن يُعرض في شهر رمضان وهو مصير عدّة أعمال لدى الشركة مثل “أسود فاتح”، “من الآخر” ومسلسل “عشريت عشرين”.

وكشف “الصباح” أن سبب ذلك يعود لوجود مشاهد تحتاج إلى أن تُصور في الخارج “out door”، كما أن هناك مشكلة إغلاق الحدود بين سوريا ولبنان نظرًا لتواجد البطلتين منى واصف وديما قندلفت هناك.