تيم حسن في أول تعليق له بعد خروج “الهيبة” من المنافسة الرمضانية

على إثر أزمة تفشي فيروس كورونا، وقرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إقفال مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال الدرامية التي تقوم شركة صبّاح أخوان بتصويرها في لبنان وبالتالي خروجها من السباق الرمضاني، منها مسلسل “الهيبة الرد” بطولة النجم تيم حسن.

وفي أول تعليق له، نشر تيم حسن صورة لشخصية “جبل” من كواليس الهيبة وعلق بالقول: “‎ جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض “الهيبة الرد” لاحقآ و ‎فـور تحديده ان شاء الله وصحـتكم بــالــدنـيـا”.

نذكر ان مسلسل “الهيبة ” تم الانتهاء من تنفيذ نحو سبعين في المئة من مشاهده إلا أن ما تبقى يضم مجموعة كبيرة من الممثلين والحشود بالإضافة إلى مناطق مفتوحة عديدة وعتاد عسكري. أيضاً تواجد النجمة الكبيرة منى واصف والنجمة ديما قندلفت في سوريا وعدم استطاعتهما العودة بسبب اقفال الحدود البرية بين لبنان وسوريا.