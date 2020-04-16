قيس الشيخ نجيب يفقد بصره في رمضان

كشفت شركة ايغل فيلمز عن البوستر الرسمي لمسلسل “أولاد آدم” للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، والذي يقوم بدور البطولة فيه كل من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.

وقد لفتنا البوستر الخاص بالنجم قيس الشيخ نجيب الذي يؤدي شخصية “سعد” في المسلسل، حيث ظهر معتمداً اسلوباً مختلفا من خلال Biker outfit بالاضافة الى اكسسوارات أهمها Eyepatch.

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عن هذا اللوك أكد قيس في حديث مع “تراندينغ” أن عصبة العين لها حكاية سيكتشفها المشاهد خلال الحلقات الاولى، وما ترك هذا الموضوع من تأثيرات نفسية عليه، خاصة أنه لا ينظر الى المرآة بتاتاً كي لا يرى عيوبه -بحسب تعبيره- وعندما يتقصد النظر في المرآة كي يرى حقيقته وكيف حصل معه هذا الحادث.

ويؤدي قيس الشيخ نجيب لأول مرة في اعماله شخصية الضرير، مشدداً ان الشخصية متنوعة وجديدة وتدخل في عدة محاور، مضيفاً أنه خضع لعدة تمارين قبل ان يبدأ التصوير خاصة انه سيضع “العصبة” كل فترة المسلسل. وبهذه المناسبة وجه قيس التحية لكل شخص فقد نظره وشكر الله على نعمة النظر لان المشكلة صعبة.

نذكر ان المسلسل يقدم قصصاً اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”.