خاص- يوم جو صادر لم يمرّ على خير… هذا ما حصل معه

تعرض الممثل جو صادر لحادث سير مروّع وذلك بعدما قرر الخروج قليلاً من المنزل لأول مرة منذ شهر لشراء بعض الأغراض اللازمة خاصة بعد قرار التعبئة العامة التي اتخذته الحكومة اللبنانية بإقفال جميع المحلات والمؤسسات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

ونشر “جو صادر” عبر حسابه على انستغرام مجموعة صور لسيارته التي تضررت كثيراً، حيث ظهر خروج الوسادة الهوائية من مقود السيارة نظراً لقوة الصدمة. واللافت أن السيارة الّتي ارتطمت بسيارة جو لم تلتزم بقانون “المفرد والجوز” للسيارات.

موقع “الخليج 365” اتصل بـ جو للإطمئنان على صحته حيث أكد لنا ان الاضرار اقتصرت على الماديات الحمدالله ولم يصب أحد بالحادث وقال “حديد بحديد”.

حمدالله على السلامة جو.