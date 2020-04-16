عبودكا مهدد بالعمى في عينه المصابة.. ويدخل غرفة العمليات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي الكويتي طلال البجيري عن أن عبداالله الجاسر الشهير في "سناب شات" بـ"عبودكا" قد تصاب إحدى عينيه بالعمى، قائلا إنه تواصل مع عبودكا شخصيًا وأكد دخوله لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في عينه، ولن يرى بها مستقبلا.

وأضاف البجيري: "كانت الحادثة عبارة عن مشاجرة بينه وبين شخصين كانا يحاولان إيقافة وقاما بالاعتداء عليه حيث تعرض لضربة في إحدى عينيه تأثرت على إثرها شبكة العين".

وعبر "سناب عبودكا" اتضح أنه بالفعل دخل لغرفة العمليات اليوم، لكن قبل ذلك كان عبودكا نشر صورة وقد بدت عليه آثار ضرب مبرح خصوصا على وجهه، والذي وصل إلى حد النزيف من منطقة العين، دون أن يذكر السبب الرئيس وملابسات تلك الحادثة، واكتفى حينها بتعليق وتهديد للمعتدي كتبه أعلى الصورة وقال فيه: "اطلع من المستشفى وسأريك أن الله حق".

وقال عبودكا: "إن ما حصل كان محاولة لإيقافه من قبل سائق سيارة دون سبب معروف، ولكنه رفض التوقف، فلحق به وصدم سيارته من الخلف صدمة خفيفة، وهنا نزل عبودكا وتجادل مع سائق السيارة، ولكن الأمور لم تصل إلى أي تشابك بل حتى لم تصل إلى السب أصلاً، وخلال لحظات من كان معه في السيارة باغت عبودكا وهو قادم من خلفه ليضربه على وجهه بآلة حادة، وبعدها تركه الشخصان على الأرض وغادرا، وأضاف عبودكا أنه سيخضع إلى جراحة يستدعي إجراؤها الخضوع إلى بنج كامل.

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وفتحت وزارة الداخلية الكويتية تحقيقا في هذه الواقعة، بعد أن اتجه الفنان إلى مستشفى العدان بسيارته الخاصة، وذكر المستشفى في تقريره أن الفنان يعاني من نزيف حاد في الجفن الأعلى للعين، وعلى إثر ذلك توجهت الشرطة الكويتية لاستجواب الفنان عبودكا الذي أفاد بأنه تعرض للضرب على يد شخصين مجهولين قاما بملاحقته أثناء سيره وقاما بإيقافه وضربه بمفتاح حديدي، وقاما بالهرب عن طريق مزارع الوفرة، ولكن الفنان تمكن من أخذ رقم السيارة الخاصة بهما.

واستكمل الفنان حديثه بأن الشخصين أوقفاه بغرض التقاط صورة معه ولكنه رفض فقاما بالاعتداء عليه، وجار البحث عنهما من قبل رجال الشرطة والتحري عن صاحب المركبة من قبل إدارة المرور الكويتية.