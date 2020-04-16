فنانون ونجوم كرة يشاركون فى تحدى تيك توك "تدريبات المنزل"

فى محاولة جديد لحث المتابعين والمواطنين على البقاء فى المنزل، خوفا من تفشى وباء فيروس كورونا، تبنى تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر حاليا، "تيك توك" تحديا جديدا يحمل اسم "workout from home".

عدد كبير من الفنانين والرياضيين والنجوم، شاركوا فى هذا التحدى، لحث متابعيهم على البقاء فى المنزل، مع ضرورة المحافظة على لياقتهم البدنية.

من بين أبرز النجوم المشاركين فى هذا التحدى، الذى أطلقه "تيك توك"، كان نجوم النادى الأهلى محمود كهربا، وعمرو السولية، ومحمد هانى، ورامى ربيعة، ومن نجوم الفن، أوس أوس، والذى أضفى على الفيديو حسا كوميديا، بمجموعة من الحركات البسيطة، كذلك شاركت النجمة سمية الخشاب بمجموعة من الحركات الراقصة، ودخل أيضا الهاشتاج المخرج رامى إمام.

وكان تيك توك، قد حقق منذ عدة أسابيع، عددا كبيرا من التحميلات، حيث تم تنزيله أكثر من مليار مرة من قبل مستخدمين من مختلف أنحاء العالم، وذلك وفقًا لبيانات جديدة من شركة Sensor Tower للتحليلات التطبيقية .

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ووفقاً لموقع mashable التقنى، فقد انضم أكثر من 71 مليون مستخدم جديد خلال شهر يناير فقط، من مختلف أنظمة التشغيل iOS و Android.

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