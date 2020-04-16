ضجة بسبب دلع يارا وضحكتها الهستيرية

أثارت الفنانة اللبنانية يارا استغراب المتابعين بسبب مقطع مصور قامت بتسجيله عبر تطبيق "تيك توك" وظهرت فيه وهي تضع على رأسها غطاء وتغني.

وأدت مقطعاً من أغنية "جرب نار الغيرة" للفنانة الراحلة وردة بغنج ودلع قبل أن تضحك بشكل هستيري وبصوت مرتفع.

وأطلقت بذلك موجة واسعة من التعليقات حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن دهشتهم بسبب ما فعلته الفنانة. وأشار بعضهم إلى أنها تخطت الحدود فيما رأى آخرون أنها فعلت ذلك بسبب شعورها بالملل خلال اتباعها الحجر المنزلي.

ومما جاء في التعليقات: "لا حول هذي أعرفها هادية، كم لبثنا في الحجر؟" و"تحاول تركب الموجة اليومية" و"الله يثبت علينا العقل والدين ويفرجها علينا قبل ماناس تتخبل أكثر" و" ما هذه الضحكة؟" و"أشفق على بعض الفنانين".

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بالحديث عن حياتها العاطفية خلال حلولها ضيفة على برنامج "دبي كروز" الذي تقدمه ميساء مغربي على شاشة تلفزيون دبي.

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واعترفت بطريقة غير مباشرة بأنها تعيش علاقة عاطفية حيث أجابت بأغنيتها "مغروم" عندما سئلت عن وضعها العاطفي الحالي.

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