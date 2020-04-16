داليا البحيري تبحث عن الخائن لها في قائمة الأصدقاء

علمت تصريحات خاصة من مصدر مقرب من الفنانة داليا البحيري أنها قررت إعادة النظر مرة أخرى بقائمة الأصدقاء المتواجدين في حسابها على موقع "فيسبوك"، وذلك بعد تسريب منشور لها بالصحافة رغم أن هذا الحساب شخصي ولا يضم سوى أقاربها واصدقائها، وتبحث داليا عن الشخص الذي سرّب المنشور وتسبب في تعرضها لهجوم شديد، كما قررت حذف الكثيرين من قائمة الأصدقاء التي لا تشعر بأن علاقتها بهم قوية.

وكانت داليا البحيري تعرضت لإنتقادات كثيرة بعد سخريتها من العمالة اليومية وتسريب منشور لها كتبته بحسابها الخاص على "فيسبوك" .

وكتبت داليا: "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

وتابعت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية".

ما كتبته داليا البحيري جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة دفعها لنشر مقطع فيديو لها تبرر موقفها، قالت من خلاله: "قررت أعمل فيديو حتى لا يتم تحريف كلامي، وأنا عملت بوست على برايفت أكونت والبوست كان للأصدقاء فقط يعني مش بابليك فا كنت بتكلم بأريحية كأني قاعدة مع أصحابي، لكن في صحفي عندي على الأكونت أخد الكلام ده واستقطع منه جملة تستفز الناس وحطها عنوان".

وتابعت: "أيوا ده الأكونت بتاعي وأنا ما قولتش حاجة أخجل منها أنا كل اللي طلبته في البوست إن يبقا في حظر كامل، لأن امبارح في ناس كتير جدا نزلت تتسوق في المولات والعتبة والموسكي، ده رد فعلي أنا وناس كتير جدا زيي عايزة تقول نفس الكلام، لكن كالعادة أي حد من الوسط بيتهاجم بشكل شرس مع إننا في خط الدفاع الأول في أي حاجة تواجه البلد".

Advertisements

وأضافت: "لازم نبقا إيد واحدة، لازم نوعي الناس البسيطة.. بس لما الاقي الأفعال دي من ناس المفروض إنها مثقفة وفاهمة ومش مضطرة إنها تنزل خالص من البيت مش زي ما اتقال إني بهاجم العمالة اليومية ده مش حقيقي.. أنا من أول الناس اللي عملوا حملة مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية وفي مؤسسات كتير دعمتهم".

واختتمت حديثها: "ما أظنش في أي حاجة من اللي أنا قولتها دي ممكن تضايق أي حد، وبعذر أي حد دخل وهاجمني وقال كلام مش مظبوط في حقي لأن العنوان اللي اتكتب فعلا مستفز".

قد يهمك أيضا:

داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها باللونين الأبيض والأسود

داليا البحيري تستعرض جمالها بالحجاب وهي تؤدي مناسك العمرة