شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يلعب "جولف" فى فترة العزل المنزلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان جمهوره، على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، فيديو جديد، وهو يلعب "جولف"، مع أحد أصدقائه، حيث نشر رمضان الفيديو، ولم يعلق عليه بكلمة واحدة، ولم يظهر فى الفيديو، ما إن كان رمضان، قد أصاب هدفه، ونزلت الكرة فى الحفرة المخصصة أم لا.



محمد رمضان

محمد رمضان كان قد انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" بعدما استغرق التصوير 3 أشهر، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وآخرها الكيت كات.



رمضان

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مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.