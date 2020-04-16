شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى عن شخصيتها فى "قوت القلوب": لمست كل أم مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل عدد كبير من الجمهور، مع أحداث مسلسل "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، مع بداية عرض حلقاته الأولى خلال الأسبوعين الماضيين على قناة الحياة، حيث استطاع المسلسل لفت انتباه الجمهور وبالتحديد من الأسر المصرية، خاصة أن العمل اجتماعى يناسب الأسرة.

كما تصدر العمل محرك البحث على جوحل خلال الأيام الماضية، وتظهر من خلاله ماجدة زكى بدور عاملة فى مدرسة، ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها، إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها، لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.

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وفى أول تصريح للنجمة ماجدة زكى تحدثت لـ"الخليج 365"، عن سر اختيارها لشخصية "قوت"، حيث علقت قائلة "أنا من أول سطر فى السيناريو حسيت قوت لأنها تشبهنى وتشبه كل ست وأم مصرية فى البيوت، لذلك لم أتردد مطلقاً فى اختيارها".

وأوضحت ماجدة أنها منذ بداية مشوارها الفنى، تشعر بالشخصية التى تجسدها من أول سطر فى السيناريو وتعرف وقتها إذا كانت تجيد هذه الشخصية أم لا، كما أكدت أن الروح والكيميا التى ظهرت فى لوكيشن التصوير وعلى رأسهم الملك المخرج مجدى أبو عميرة، من حب الممثلين لبعض يعتبر سبب نجاح المسلسل لذلك ظهر هذا الحب على الشاشة.

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.