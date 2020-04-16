شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا تحتفى بيحيى الفخرانى بعد تداول صورة عمرها 5 سنوات مع حفيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب النجم الكبير يحيى الفخرانى عن السباق الرمضانى هذا العام، وهو النجم الذى ينتظره الملايين من عشاق الدراما المصرية والعربية، ولكن هذا الغياب، لم يمنع الفخرانى، من القفز على "الترند"، حيث تحول اسم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، فى الساعات الأخيرة، إلى الأكثر بحثا، وتداولا، بسبب صورة مع حفيده.

الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، للنجم يحيى الفخرانى، مع حفيده، تعود إلى أكثر من 5 أعوام، حيث ظهرت وانتشرت فى عام 2015.



يحيى الفخرانى

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يحيى الفخرانى، متزوج من الدكتورة لميس جابر، المؤرخة وعضو البرلمان، حيث ذكر فى أحد الأحاديث التليفزيونية السابقة، أن أسعد لحظات حياته، كانت حينما رزق بحفيده، لأنها هى البنت الوحيدة فى الأسرة، ولذلك أطلق عليها اسم لميس، خاصة أن الفنان الكبير يحيى الفخرانى لديه ولدين وهما شادى وطارق، وأبناؤهما يحيى وآدم.

آخر أعمال النجم الكبير يحيى الفخرانى الدرامية، كان مسلسل "بالحجم العائلى"ـ والذى شاركته البطولة النجمة ميرفت أمين، ومجموعة من النجوم الشباب من بينهم أحمد مجدى، ويسرا اللوزى، وعمرو حسن يوسف شيماء سيف، وأخرجت المسلسل هالة خليل.

كذلك عرض له مسرحية "الملك لير"، قبل شهرين، وشاركه البطولة عدد من الفنانين من بينهم هبه مجدى ومحمد محسن ولطفى لبيب ومجموعة من النجوم والنجمات.