شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تكشف لـ"الخليج 365" كواليس ظهورها فى كليب إليسا هنغنى كمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور على كليب أغنية "هنغنى كمان وكمان" للنجمة إليسا، والذى ظهرت فيه هيفاء كضيفة شرف مجاملة لصديقتها نجمة الإحساس.

وكشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس تصوير الكليب، حيث قالت "هاتفتنى إليسا وعرضت عليا فكرة التصوير، ونظرا للعلاقة الوطيدة التى يملؤها الحب والاحترام وافقت على الفور، خاصة أن الأغنية كما أكدت لى جميلة.

وأضافت هيفاء قائلة: "إحساس إليسا فيها عالى جدا، وانبسطت جدا بظهورى فى الكليب، والمفارقة كنت لا أعرف موعد التصوير، وفوجئت بها تتحدث معى، وتخبرنى بالتصوير فطلبت منها مهلة للاستعداد، وخرج الكليب كما شاهده الجمهور ولبساطة الأغنية خرجت بهذا الجمال، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتأخر عن إليسا فى أى وقت.

أماعن توقف تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، أكدت هيفاء هذه المعلومة أردفت أنها لم تكن تمانع توقف التصوير، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية والشروط الصعبة التى وضعتها الجهات الأمنية فى لبنان، والتى صعبت الموقف على حد قولها، مما استلزم توقف التصوير حتى لا يخرج هذا العمل بشكل غير لائق.

وعن أغانيها الجديدة قالت إنها تستعد لطرح أغنية جديدة سينجل على قناتها الخاصة وستختار اسمها مع الفانز.

من ناحية أخرى دعمت هيفاء الحملة التي أطلِقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حماية الحيوانات الأليفة من قبل حاضنيهم، خصوصاً وأن البعض منهم بدأوا يتخلّون عن حيواناتهم الأليفة ويرمونها في الشارع خوفاً من نقل فيروس كورونا إلى أهل البيت، ونشرت وهبي تغريدة دعت فيها إلى عدم التخلي عن الحيوانات الأليفة في البيوت، وأرفقتها بصورة لكلبين.

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وكتبت هيفاء فى تغريدتها مستشهدة بمنظمة الصحة العالمية: "منظمة الصحة العالمية أكدت أن الكلاب والقطط ما بينقلوا كورونا للإنسان، بس في كتار عم بيتركوا حيواناتهم الأليفة على الطريق. انشروا صور تأكد للعالم انهم ما بينقلوا إلا السعادة وما بيستحقوا تتخلوا عنهم!".

وطالبت هيفاء الجمهور بالبقاء فى منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا، وغردت وهبى عبر "تويتر" قائلةً : "لهلا بعد في ناس ما عم تلتزم ومش آخدين الموضوع بجدّية! في نسبة كبيرة من الشباب منصابين بكورونا لأن ما عم يقتنعوا يبقوا بالبيت!! لازم نتصرف بوعي أكبر تنقلّل عدد الإصابات، ونخلص من هالمصيبة وترجع حياتنا احلى من قبل".

وكان لافتاً أن الفنانة إليسا أثنت على كلام وهبي، فأعادت نشر تغريدتها عبر "تويتر".