جينيفر جارنر تحاول كسر ملل كورونا بالعجلة والماسك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول دائماً النجمة جينيفر جارنر ذو الـ 47 عام تخطي ملل كورونا بعدما أوقف الحياة في مختلف المجالات مؤخراً، وذلك عن طريق ظهورها من وقت لآخر تحاول التنزه أمام المنزل مثلما يظهر خلال الصور الذي يلتقطها مصورو الباباراتزى.
جينيفر جارنر والعجلة
جارنر ظهرت مؤخراً أثناء مرورها في أحد الشوارع أمام منزلها، ولكنها تلك المرة لم تظهر بصحبة أولادها، حيث ظهرت وحدها وهي ترتدي ماسك علي وجهها، بالإضافة إلي محاولتها فك قيود كورونا عبر ركوب الدراجة التي ظهرت عليها في أكثر من صورة ولفترة طويلة وفقاً لموقع الديلي ميل الذي نشر تقرير حول ذلك.
جارنر تقود العجلة
على جانب آخر أكدت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة أن النجمة الشهيرة رفضت الموافقة علي طلب زوجها السابق بن افليك، وذلك بعدما طلب منها أن تمنح شريكته الجديد انا دي ارماس وقت تتعرف خلاله علي ابناءه كي يعلموا كافة تطورات حياته الجديدة، حيث يرتبط النجم الشهير بعلاقة صداقة حالياً مع حبيبته الجديدة التي تصغره بنحو 16 عام، ويعيش معها أفضل أوقاته كما يقضوا وقت الحجر الصحي الذاتي معاً خلال الفترة الأخيرة، آخرها خلال الساعات الماضية حينما ظهر الثنائي معاً أثناء سيرها في مدينة فينيس في رحلة يتنزها فيه ومعهما كلابهما.
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