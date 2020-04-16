فن ومشاهير

شاهد كواليس إلهام شاهين وأمينة خليل فى فيلم أمير رمسيس حظر تجول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس إلهام شاهين وأمينة خليل فى فيلم أمير رمسيس حظر تجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الممثل محمود الليثى ضمن سياق أحداث فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، أغنية إحنا اللى حظرنا الحظر، وهى ضمن سياق الفيلم الذى انتهى من تصويره رمسيس أول فبراير 2020، وكشفت الأغنية عن الفنان محمود الليثى بينما يغنى لحظر التجول على سطح إحدى العمارات، وسط أجواء ليلية هادئة.

 

 

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

 

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم  الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان،  ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

 

4d6edf04-388e-4e56-8668-f72d860f3438

 

 

Advertisements
5b29c05c-698e-44c4-97a0-1ac62f7c8448

 

 

5ba75bd8-4d43-4de9-ae84-a07c989b46f3

 

 

b065718d-54f8-4c8d-b2ed-339b71b1f2ca

 

 

cef629df-dba9-4aa0-80a1-5bafce714464

 

 

d4f3440e-4117-4f76-8fdb-bc0aeb36e0b8

 

 

d9aae432-af08-4c39-a162-90670f68dcdb

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كواليس إلهام شاهين وأمينة خليل فى فيلم أمير رمسيس حظر تجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا