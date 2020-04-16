شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس إلهام شاهين وأمينة خليل فى فيلم أمير رمسيس حظر تجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الممثل محمود الليثى ضمن سياق أحداث فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، أغنية إحنا اللى حظرنا الحظر، وهى ضمن سياق الفيلم الذى انتهى من تصويره رمسيس أول فبراير 2020، وكشفت الأغنية عن الفنان محمود الليثى بينما يغنى لحظر التجول على سطح إحدى العمارات، وسط أجواء ليلية هادئة.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة فى محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.