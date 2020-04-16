شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل بروس مايرز بطل مسرحيات شكسبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الممثل البريطانى بروس مايرز، عن عمر ناهز 78 عاما، حيث اشتهر بروس مايز بأنه رافق المخرج المسرحى الشهير بيتر بروك فى الكثير من أعماله فى فرنسا، وأعلن خبر الوفاة مسرح "بوف دو نور" فى بارس، وقال بيتر بروك (95 عاما) فى بيان صادر عن المسرح الباريسى الذى أنعشه فى السبعينيات: "غادرنا الممثل المتميز بروس مايرز وهو قامة مسرحية كبيرة".



الممثل البريطاني بروس مايرز

جدير بالذكر أن الممثل البريطانى بروس مايرز الذى كان مخرجا أيضا، ولد عام 1942 فى رادكليف في إنجلترا، وشارك في الكثير من أعمال بروك، لا سيما مسرحيات لوليام شكسبير من بينها "تيمون الأثيني" (1974) و"لصاع بالصاع" (1978) و"العاصفة" (1990) و"هامليت" (2000).

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الممثل البريطانى الراحل

وكان الممثل البريطاني بروس مايرز أحد ممثلي عمل بروك الملحمي الشهير "ماهاباراتا" (1985) و"مؤتمر الطيور" (1979) و"أنا ظاهرة" (1998).

وفي وقت سابق، كشف موقع جاست جيرد عن وفاة الممثل الصوتي ريك ماي عن عمر ناهز 79 عامًا، بسبب مضاعفات فيروس كورونا والذي قدم العديد من أصوات شخصيات الألعاب الشهيرة.

فيروس كورونا حصد حياة العديد من المشاهير منهم الممثلة لي فييرو عن عمر ٩١ عاما التي اشتهرت بدورها في فيلم الفك المفترس و أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars وهو واحد من أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال كما توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد أن عانى من مضاعفات فيروس كورونا، و توفى الممثل الأمريكى العالمى مارك بلوم، من مضاعفات إصابته بالفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19”،ايضا والذى رحل عن يناهز 69 عامًا، فيما رحل أيضا الكاتب المسرحى برودواى تيرينس ماكنالى.