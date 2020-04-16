شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا روجت ياسمين عبد العزيز لمسلسلها "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة ياسمين عبد العزيز، لمسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه"، المنتظر عرضه على قناة cbc فى شهر رمضان المقبل، بصورة من كواليس التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.



ياسمين عبد العزيز

"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وطرح أبطال وصناع مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، البرومو الرسمى للعمل المنتظر عرضه على قناة cbc فى شهر رمضان المقبل، وأظهر البرومو علاقات متشابكة بين مهندسة الديكور غالية عبد الرحمن – ياسمين عبد العزيز - ومراد السويفى – كريم فهمى- ، وفى نفس الوقت غالية متزوجة من عبد لله – شريف منير.

كما كشف أبطال المسلسل عن البوسترات الدعائية حيث تصدرت ياسمين عبد العزيز البوسرت الرسمى وبجانبها شريف منير وكريم فهمى، كما تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، على أن يستمر أبطال وصناع العمل فى عمليات الدعاية طوال الأيام المقبلة قبل بدء العرض مع أول أيام شهر رمضان.