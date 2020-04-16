شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يهنئ نجله تيام بدوره فى مسلسل "خيانة عهد" مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم مصطفى قمر، نجله تيام قمر، بدوره فى مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، والذى سيعرض فى رمضان المقبل، حيث نشر قمر، بوستر من المسلسل لنجله تيام، وعلق على الصورة قائلا، "باركوا لتيام قمر ياجماعة مسلسل رمضان القادم باذن الله عامل دور جاااااامد مبروك ياتيمووووو"



تيام قمر

وكان المنتج جمال العدل، كشف عن سبب تغيير اسم مسلسل النجمة يسرا، من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد"، مؤكدا أن سبب التغيير هو عدم معرفة معظم الناس فى الدول العربية، معنى "عيرة".

Advertisements

وقال العدل، خلال تصريحات تلفزيونية: "خيانة عهد كان أحد الأسماء الموجودة، وعجبنا جدا لما طلع فى نفس التوقيت، لكن كان فيه ناس مثلا فى الجزائر بتسألنى عن إيه كلمة عيرة مش فاهمينها، قالك يعنى إيه عيرة، عايزين يفهموا اللفظ وفيه ناس بالنسبة لهم اللفظ تقيل شوية"

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .