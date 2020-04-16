شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ونجوم كرة يشاركون فى تحدى تيك توك "تدريبات المنزل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة جديد لحث المتابعين والمواطنين على البقاء فى المنزل، خوفا من تفشى وباء فيروس كورونا، تبنى تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر حاليا، "تيك توك" تحديا جديدا يحمل اسم "workout from home".

عدد كبير من الفنانين والرياضيين والنجوم، شاركوا فى هذا التحدى، لحث متابعيهم على البقاء فى المنزل، مع ضرورة المحافظة على لياقتهم البدنية.



محمد هانى



محمود كهربا

@mkahrabaa1010 قد التحدى اعد فى البيت وقدى ???? ????⚡️##workoutfromhome♬ Dance Monkey - Remix - maximum tone

من بين أبرز النجوم المشاركين فى هذا التحدى، الذى أطلقه "تيك توك"، كان نجوم النادى الأهلى محمود كهربا، وعمرو السولية، ومحمد هانى، ورامى ربيعة، ومن نجوم الفن، أوس أوس، والذى أضفى على الفيديو حسا كوميديا، بمجموعة من الحركات البسيطة، كذلك شاركت النجمة سمية الخشاب بمجموعة من الحركات الراقصة، ودخل أيضا الهاشتاج المخرج رامى إمام.



أوس أوس



رامى إمام

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سمية الخشاب

@alahly Our player Amr Elsoulia working out from ????????????‍♂️⏰##quarantinelife ##stayathomechallenge ##yallayaahly♬ I`m OK - Little Big

@alahly There is no stopping our players from working out ????????????‍♂️ check out Ramy Rabia????##stayathomechallenge ##quarantinelife ##yallayaahly♬ I’m Coming Home (Running Workout + 150 BPM) - 2011 Ultimate Workout Hits

@alahly Our player Mohamed Hany working out hard from ????????????‍♂️⏰##stayathomechallenge ##quarantinelife ##yallayaahly♬ Home Sweet Home - Motley Crue

ويتبنى تطبيق تيك توك، العديد من التحديات والمبادرات التى تهدف إلى حث مستخدمى التطبيق على البقاء فى المنزل، والمحافظة على النظافة مثل تحدى غسل اليدين، والبقاء فى المنزل.

@osossssssss.official ##workoutfromhome♬ Fitness - J-Live (feat. Homeboy Sandman)

@somayaelkhashab Stay positive, dance & work it out???????????? ##workoutfromhome ##whatsmynamechallenge♬ No fear x Whats my name remix - somayaelkhashab

وكان تيك توك، قد حقق منذ عدة أسابيع، عددا كبيرا من التحميلات، حيث تم تنزيله أكثر من مليار مرة من قبل مستخدمين من مختلف أنحاء العالم، وذلك وفقًا لبيانات جديدة من شركة Sensor Tower للتحليلات التطبيقية .

ووفقاً لموقع mashable التقنى، فقد انضم أكثر من 71 مليون مستخدم جديد خلال شهر يناير فقط، من مختلف أنظمة التشغيل iOS و Android.