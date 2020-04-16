شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عمرو عابد فى كواليس مسلسل القمر آخر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان عمرو عابد على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا صورا من كواليس تصوير أحد مشاهده فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" المنتظر عرضه في رمضان، وعلق عليها "أمنا قالت لنا ههج ومش هتعرفولى طريق ونفذت كلامها".

ويقوم عمرو عابد بدور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل فى الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفى المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهى اختفاء الأم ويبدأ الأخوة الثلاثة فى البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يتقربون فيما بينهم بشكل أكبر، وهو مسلسل من بطولة عمرو عابد، بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة.

ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

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كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.