أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد "الاختيار". وعلق "العوضي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "الاختيار قصة الوفاء والخيانة". Advertisements ويجسد "العوضي" ضمن أحداث المسلسل شخصية الإرهابي هشام عشماوي. المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، سيناريو وحوار باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

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