سوزان نجم الدين: لا أشارك في "لما كنا صغيرين".. اعتذرت للأسف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
ونشرت سوزان عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، توضيحًا قالت فيه "لكل الصحفيين اللي لسه عمبنزلوا اسمي بأخبار وإعلانات المسلسل، بقلن مشكورين بس أنا خلاص اعتذرت عن المسلسل، وبتمنى لفريق العمل النجاح المبهر ان شاء الله".
وكتبت تعليقًا على ملصق دعائي من تصميم أحد متابعيها: "شكرًا للتصميم بس أنا اعتذرت للأسف".
"لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج.
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