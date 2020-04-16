"الساحر" و"النحات" على "أبو ظبي" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض مجموعة قنوات أبو ظبي الفضائية في رمضان المُقبل، عملين دراميين من إنتاج شركتي I see media - إياد الخزوزوجولدن لاين- نايف وديالا الأحمر.

يحمل المسلسل الأول اسم "الساحر" بطولة الفنان عابد الفهد والفنانة ستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري، وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية، ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

ثاني هذه الأعمال بعنوان "النحات" وهو من تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري، وبطولة باسل خياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبو فرحات، وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته، حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسيطر عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.