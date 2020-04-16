"مصطفى قمر يطلب من جمهوره تهنئة نجله "تيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: طالب الفنان مصطفى قمر، جمهوره، بتهنئة نجله "تيام" الذي يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد". ونشر "قمر" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة نجله، معلقا: "باركوا لتيام يا جماعة، مسلسل رمضان القادم بإذن الله، عامل دور جامد يا تيمو". مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، عبير صبري، خالد أنور، حلا شيحة، بيومي فؤاد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

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