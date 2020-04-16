عمرو عابد ينشر صورا من كواليس "القمر اَخر الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان عمرو عابد على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورًا من كواليس تصوير أحد مشاهده في مسلسل "القمر اَخر الدنيا"، المنتظر عرضه في رمضان على قناة روتانا دراما.

وكتب عمرو في تعليقه على الصور "أمنا قالت لنا ههج ومش هتعرفولي طريق ونفذت كلامها".

ويقوم عمرو عابد بدور "جلال" وهو الأبن الأصغر للفنانة سميرة عبدالعزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته، ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق، ولديه أخت تقوم بدورها الفنانة بشرى وأخ يقوم بدوره الفنان مؤمن نور، وتستيقظ العائلة على مفاجأة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم.

مسلسل "القمر في أخر الدنيا" بطولة بشرى، عمرو عابد، سميرة عبدالعزيز، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.