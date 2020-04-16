محمود طلعت يكشف تفاصيل تقديمه موسيقى "2 في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

قال الموسيقار محمود طلعت إن موسيقى مسلسل "2 في الصندوق" الذي يقوم ببطولته الفنانان حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس"، كوميدية الطابع، وتم الانتهاء من وضعها منذ شهر أكتوبر 2019.

طلعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "العمل على موسيقى المسلسل استغرق حوالي 3 أشهر، ويضم إحدى الأغاني التي يقدمها (أوس أوس) ضمن مشهد الفرح بأحداث العمل".

وأضاف: "العمل مبكرًا على المسلسل، ساعدنا على الانتهاء من موسيقاه منذ عدة أشهر، وقبل ظهور الأزمة الحالية، وكنت قد بدأت تنفيذها بعد قراءة السيناريو، الذي كتبه المؤلف لؤي السيد، واعتمدت في التأليف والتنفيذ على كم كبير من الآلات الموسيقية، منها: "الوتريات، الجيتار، وكذلك الأكورديون".

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وتابع الموسيقار محمود طلعت: "على العكس تمامًا مما حدث في مسلسل (2 في الصندوق)، كان الوضع في مسلسل (قوت القلوب) المعروض حاليًا، إذ انتهيت من موسيقاه منذ أسبوع فقط، حتى أننا سلمنا الموسيقى الخاصة بالحلقة الأولى قبل عرضها بأيامٍ، بما في ذلك الأغنية التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، وغناها الفنان وائل جسار، ومن المقرر أن يكون هناك جزء ثانٍ لهذا المسلسل، يعرض بعد شهر رمضان ".

مسلسل "2 في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، وتدور أحداثه حول حياة اثنين من عمال النظافة، وكيف يتعاملان مع المجتمع في قالب كوميدي.

المسلسل من إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب، ومن تأليف لؤي السيد، ويشارك في بطولته كل من: "بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي".