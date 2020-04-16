خاص|مؤلف "الفتوة": اشتغلنا في ظروف صعبة.. وموسم رمضان 2020 قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد السيناريست هاني سرحان، مؤلف مسلسل "الفتوة"، على سعادته بالمنافسة التي سيشهدها الموسم الرمضاني المُقبل.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيد السنة دي بالمنافسة، الأعمال كلها مختلفة بشكل كبير، موسم قوي هناك عمل في المستقبل واحنا في الماضي، ومسلسل حربي ومسلسلات رومانسية".

وردا على سؤاله هل جعلته الأجواء التي نمر بها ويمر بها العالم كله بسبب ڤيروس "كورونا" يشعر بقلق أثناء التصوير، قال "الأجواء ضغطانا نفسيا، بنشتغل في ظروف صعبة وبنحاول نسابق الزمن، عشان نعمل حاجة ترضي الناس وتخلص على أكمل وجه".

"الفتوة" تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.