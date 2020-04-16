تراند اليوم : ممثلة مصرية شهيرة تهاجم أصدقاءها بسبب تسريب المنشور المسيء للفقراء



أبدت الممثلة المصرية، داليا البحيري، استياءها من تسريب منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثار موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تضمن إهانة للعمالية اليومية، التي لم تتوقف عن الخروج لكسب قوت يومها، على الرغم من دعوات الحكومة بالبقاء في المنازل لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

إذ اعتبرت أن ما تعرضت له "خيانة"، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن الشخص الذي قام بتسريب منشورها على الرغم من كون الحساب لا يضم إلا أصدقاءها وأقاربها، وقامت إثر ذلك بحذف الكثيرين من الأصدقاء عبر صفحتها.

وتخشى "داليا" من انعكاسات ذلك على شعبيتها، بعد أن سبق وتعرضت لهجوم إثر سخريتها من محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، ومن أصله الريفي، واصفة إياه بـ "الإرهابي"، وأن عينه تحمل "لؤم الفلاحين".



كانت "داليا" أثارت موجة من الغضب بتعليق كتبته عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"،، وكتبت : "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

وأضاف: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كده إحنا رايحين في داهية".

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وسيطرت حالة من الغضب بعد تصريحات "داليا" المسيئة للفقراء. وتصدرت تريند تويتر بعد تدشين عدد من رواد الموقع لهاشتاج تحت عنوان مسيء وهو (#داليا_البحيري_انتي_كومبارس) إثر هجومها على العمالة اليومية .

وقال أحد المتابعين: لازم تتعاقب على كلامها ضد الشعب المصرى واهانتها ليهم ، هي مش احسن من شرين عبد الوهاب لما تغلط.

وقال آخر: هية ناسية انها بقت شغالة باليومية برضه و ان فات وقت النجومية خلاص.

وأوضحت "داليا" أنها لم تقصد الإساءة إلى الجمهور بتصريحات سابقة، وأشارت إلى أنها تحدثت عن فئة من الجمهور "تتوجه للشوبنج"، وليس لاضطرارهم للنزول لتلبية احتياجاتهم.

ولفتت إلى أنها تحدثت من خلال منشورها إلى أصدقائها وانتقدت سلوكيات بعض المواطنين الذين تسببوا في زحام في بعض المناطق رغم عدم حاجتهم للنزول، ما قد يؤدى إلى انتشار كبير لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أحد الصحفيين نشر البوست الذي كتبته، واقتص منه جملة "اضربوهم بالشبشب"، ليفهم منه كلامها بشكل سيئ.

وطالبت "داليا" بفهم ما تقصده من مخاطر انتشار فيروس "كورونا"، ودعت متابعيها إلى الالتزام بالبقاء في المنازل خلال احتفالات شم النسيم للحد من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.