تراند اليوم : بعد حبسها 5 أيام.. الإفراج عن الفاشينيستا نهى نبيل



أطلقت السلطات الكويتية، سراح الفاشينيستا الشهيرة نهى نبيل، بعد يومين من الحبس على ذمة قضية كسر حظر التجوال.

ونشر حساب "أمن ومحاكم" المهتم بقضايا التقاضي في الكويت اليوم الخميس، لوكيلها المحامي ضاري الواوان إعلانه إطلاق سراح موكلته الفاشنيستا نهى نبيل بضمان شخصي.

وكانت الإدارة العامة للتحقيقات قررت الأحد الماضي حجز إحدى الشهيرات يعتقد أنها نهى نبيل، لمدة 10 أيام للتحقيق معها عقب كسرها قواعد الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات على العائدين إلى الكويت في الأسابيع الماضية بسبب فيروس "كورونا".

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، تقرر حجز الفاشنيستا عقب خروجها سابقا من الحجر المنزلي، وتوجهها إلى البنك المركزي للتبرع بالدم موثقة ذلك بالصور.

ورغم عدم كشف الصحيفة المحلية لاسم الفاشنيستا، فقد ذكر بعض النشطاء أن المقصودة هي الفاشنيستا الشهيرة نهى نبيل التي تحظى بمتابعة 366 ألف شخص عبر حسابها في "تويتر". لكن لا يمكن لـ"إرم نيوز" التأكد من كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أحيلت نبيل في منتصف شهر مارس الماضي إلى الحجر الصحي، عقب مخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي المفروض عليها وعدم التزامها بضوابط الحجر وتوجهها إلى بنك الدم للتبرع.

وأكدت الفاشنيستا يوم الـ21 من الشهر ذاته أن نتيجة الفحص التي أُجريت لها للكشف عن فيروس "كورونا"، كانت سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس.

وذكرت نبيل حينها وبعد تداول الأنباء عن فرض الحجر الصحي عليها ومخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي "أنها عادت من سويسرا في الـ 4 من الشهر الماضي، ولم تكن حينها سويسرا من ضمن الدول المشمولة بالحجر الصحي أو المنزلي، إلا أنها التزمت تلقائيا بالحجر المنزلي، وخرجت إلى بنك الدم عقب انقضاء مدة الحجر".

المحامي ضاري الواوان :

اخلاء سبيل موكلتي #نهى_نبيل بضمان شخصي وسنقوم بمقاضاة المسيئين لها pic.twitter.com/jbWyfE6hDj — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 16, 2020

— أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt)