قام الفنان محمود الليثي بالغناء لحظر التجوال على سطح إحدى العمارات وسط جو ليلي هادئ، لتكون تلك الأغنية من ضمن أحداث فيلم "حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس، الفيلم تم الانتهاء من تصويره في فبراير 2020 ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ريدستار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع من الأغنية.
تدور أحداث الفيلم حول فاتن التي يتتبع الفيلم قصتها بعد خروجها من السجن نظرًا لارتكابها جريمة لنعود لأحداث عام 2013 بعد قرار حظر التجوالفي مصر لتجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تنصب لها محكمة ثانية لمحاولة البحث عن إجابات لأسئلتها.
يذكر أن "حظر تجوال " من بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، النجم الفلسطيني كامل الباشا وغيرهم من كبار نجوم الفن في مصر والدول العربية، الفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمود الليثي يغني لحظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.