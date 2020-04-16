فيديو.. محمود الليثي يغني لحظر التجوال

قام الفنان محمود الليثي بالغناء لحظر التجوال على سطح إحدى العمارات وسط جو ليلي هادئ، لتكون تلك الأغنية من ضمن أحداث فيلم "حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس، الفيلم تم الانتهاء من تصويره في فبراير 2020 ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ريد

ستار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع من الأغنية.

تدور أحداث الفيلم حول فاتن التي يتتبع الفيلم قصتها بعد خروجها من السجن نظرًا لارتكابها جريمة لنعود لأحداث عام 2013 بعد قرار حظر التجوال

في مصر لتجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تنصب لها محكمة ثانية لمحاولة البحث عن إجابات لأسئلتها.

يذكر أن "حظر تجوال " من بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، النجم الفلسطيني كامل الباشا وغيرهم من كبار نجوم الفن في مصر والدول العربية، الفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس.