تستمر مؤسسة س للثقافة والإبداع لليوم الثانى على التوالي، فى تقديم محاضرات وورش المسرح أون لاين فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة على صفحة المؤسسة فى الفترة من 15 : 20 أبريل الحالي.

قال هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة: "إن فى اليوم الثانى للملتقى يتضمن تقديم المحاضرات الثانية من الإنتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية والتى يتناول فيها عناصر الإنتاج المسرحى "المدخلات، أدوات التصنيع، العمليات التحويلية، المنتج النهائي، المستفيد من المنتج فى تمام الساعة السابعة مساء.

أما فى تمام الساعة التاسعة مساء سيتم يستكمل الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل فى المحاضرة الثانية من التأليف المسرحى فكرة الدراما المسرحية وعناصر الشخصيات، الحبكة، الصراع، المكان والوقت، وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة.

يذكر أن ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع هو الأول من نوعه فى إطار توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص أزمة فيروس جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية والتى يتناول فيها عناصر الإنتاج المسرحى "المدخلات، أدوات التصنيع، العمليات التحويلية، المنتج النهائي، المستفيد من المنتج فى تمام الساعة السابعة مساء.أما فى تمام الساعة التاسعة مساء سيتم يستكمل الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل فى المحاضرة الثانية من التأليف المسرحى فكرة الدراما المسرحية وعناصر الشخصيات، الحبكة، الصراع، المكان والوقت، وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة.يذكر أن ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع هو الأول من نوعه فى إطار توجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص أزمة فيروس كورونا – كوفيد 19 - عقب النجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى أون لاين.

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كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الثاني من ملتقى محاضرات أون لاين استكمال ورش الإنتاج والتأليف المسرحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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