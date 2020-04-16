أحمد فتحي دليل براءه لغز محمد ثروت في فيلم عفريت في أجازة

يشارك الفنان أحمد فتحي في فيلم "عفريت في أجازة" للفنان محمد ثروت المتوقع طرحه بدور العرض السينمائي قريبًا.

كشف فتحي عن شخصيته في العمل بأنه يظهر كضيف شرف وهو أحد الأصدقاء المقربين للعفري .

أضاف فتحي : "أنه طوق النجاة للفنان محمد ثروت والذي يدله علي لغز وخيط مفتاح براءته من الجريمة التي يتورط فيها. تدور أحدث العمل في إطار كوميدي، يلعب الفنان محمد ثروت خلال أحداث العمل شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل، ومع تطور

الأحداث يتم اتهامه في جريمة قتل، وهو الأمر الذى يدفعه لمحاولة إثبات براءته، وبالتزامن مع ذلك ينوي التوبة عن الأمور الذي كان يفعلها في السابق، ليكون شخصًا سوياً.جدير بالذكر بأن فيلم "عفريت في أجازة " يتضمن نخبه من النجوم منهم :" محمد ثروت، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، محمد جمعة، محمود حافظ، هدي مجد، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد فتحي، أحمد فهمي، مصطفي خاطر، انتاج شركة سينرجي فيلمز وإخراج ياسر هويدي.علي الجانب الأخر أوشك النجم أحمد فتحي علي الإنتهاء من تصوير دوره في فيلم " الغسالة " قريباً والمتوقع عرضه بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمى بشكل لايت وغيرها .جدير بالذكر بأن فيلم "الغسالة" يتضمن كوكبة منهم أحمد حاتم ، هنا الزاهد ، محمود حميدة ، أحمد فتحى ، محمد سلام ، شرين رضا ، طاهر أبو ليلة، إنتاج ثلاثة شركات سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.