محمود الليثي يغني "احنا اللي حظرنا الحظر"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الشركة المنتجة لفيلم "حظر تجول" مقطع من أغنية "احنا اللي حظرنا الحظر" التي يؤديها المطرب المصري الشعبي ​محمود الليثي​ ضمن أحداث العمل.

الفيلم من إخراج أمير رمسيس، وكان قد إنتهى من تصويره أول شهر شباط/فبراير الماضي ويقوم ببطولته الممثلين إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

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