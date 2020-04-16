جينيفر لوبيز وسيلفستر ستالون تشردا قبل ان يعرفا الشهرة.. وهكذا عاشا اصعب ايامهما

ميرنا وليد - بيروت - واجه العديد من المشاهير العالميين فترة صعبة ودقيقة قبل الحصول على الشهرة والثروة، ومنهم:

ترعرعت ​جينيفر لوبيز​ في كنف عائلة فقيرة، وحبا منها للرقص والغناء، تركت دراستها وعائلتها، واضطرت للمبيت على إحدى الأرائك في معهد الرقص الذي كانت تدرس فيه، وبعد فترة من التشرد حصلت لوبيز على فرصة عمل كمغنية، وبدأ مشوار النجاح يرافقها.

كما انتقلت للعيش في نيويورك، في عمر الـ 21 عاما، وبدأت تبحث عن فرصة عمل في السينما او التلفاز، فعاشت فترة صعبة ودقيقة.

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وحين نفدت نقودها طلبت مساعدة والدتها، التي رفضت، وقالت لها: "إما أن تعودي إلى البيت، أو أن تذهبي من حيث أتيتِ"، فوجدت بيت للمشردين وعاشت فيه لفترة.

وواجه ​سيلفستر ستالون​ العديد من المشاكل مع اسرته، فاضظر الى ترك منزل العائلة وعاش اغلب ايامه حينها على الأرصفة والطرقات، وعانى كثيرا لأنه لم يحصل في البداية على عمل يضمن له مدخول مادي جيد.