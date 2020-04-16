ميريام فارس تطل برفقة شقيقتها وتحتفل بعيد ميلادها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بصورة ظهرت فيها برفقة شقيقتها رولا، وذلك لمناسبة عيد ميلادها، وعلّقت بالقول:"أنتي الأخت التي يرغب الجميع في الحصول عليها، عيد ميلاد سعيد يا توأم روحي".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير ، إذ أثنوا على جمالهما.

ومن ناحية أخرى، تحرص فارس خلال الفترة الحالية التي تقضيها في الحجر المنزلي برفقة عائلتها للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​، على مشاركة الجمهور فيديوهات تكشف فيها عن تفاصيل حياتها اليومية ولاسيما الوقت الذي تقضيه مع إبنها جايدن.

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