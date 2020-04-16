خاص الفن- هذا ما ستقدمه مايا دياب الليلة في حفلها وما علاقة النجمة أديل؟

ميرنا وليد - بيروت - بفكرة جديدة ومبتكرة تستعد الفنانة ​مايا دياب​ الليلة لإحياء حفل على "يوتيوب" ترافقها فرقة موسيقية خاصة. تقدم خلال الحفل اغنيات احبها الناس ورددها ولكن هذه المرة من الحجر المنزلي.

وعلم موقع الخليج 365 أن مايا ستقدم أغنياتها الخاصة التي اصدرتها منذ سنوات وحتى اليوم على طريقة جديدة جدا وبموسيقى وتوزيع جديدين . كما ستغني لأول مرة أغنية النجمة العالمية أديل Some one like you

وقدمت مايا دياب دعوة لمحبيها ولأهل الصحافة والإعلام لمشاركتها بحدث فني اشتقنا جميعا لحضوره في ظل الحجر المنزلي الذي نلتزم به جميعا.

ولتأكيد الحضور قاموا بمشاركة بطاقة الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



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