بالفيديو- ملكة جمال العرب نادين فهد تشارك في كليب بشار الشطي "اشتقنا"

ميرنا وليد - بيروت - انتهت ملكة جمال العرب السابقة الدكتورة ​نادين فهد​ من تصوير أغنية "​اشتقنا​" للفنان الكويتي ​بشار الشطي​ بمشاركة بعض نجوم الفن والإعلام. حيث تناقش الأغنية الأوضاع الراهنة ومدى شوق الناس لحياتهم الطبيعية ولبعضهم البعض.

هذا وقد ظهرت فهد بدور طبيبة في خطوط الدفاع الأمامية مرة بلباس الطبيب ومرة أخرى بلباس الأطباء الوقائي الأبيض. و تظهر معاناتها بسبب ابتعادها عن عائلتها.

وتقضي نادين وقتها هذه الفترة في المنزل مع أهلها وتطلّ على متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن نادين فهد انتهت من تصوير مسلسل السجن حيث قامت بدور "زهرة" في هذا المسلسل الكوميدي الذي لم تصرح عنه بأكثر من ذلك لتتركها مفاجأة للجمهور.

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