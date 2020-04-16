شاهيناز تطلق أغنيتها الجديدة "بصمة روح"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية ​شاهيناز​ أغنيتها الجديدة بعنوان "بصمة روح" عبر التطبيقات الموسيقية وهي من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين ، ومن توزيع ادم حسين .

وكانت قد طرحت شاهيناز من ألبومها الجديد مؤخرا أغنية "توتة توتة" وحققت نجاحا كبيرا، وتتعاون شاهيناز في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عبد الحميد ومصطفى الريدي وايمن الشحات ومحمد الصواف، كما قام ادم حسين بتلحين وتوزيع كل الأغانى وتقدم شاهيناز في هذا الألبوم نوعية مختلفة من الأغانى تفاجئ بها جمهورها كما أكدت فى تصريحات خاصة لنا سابقا.



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