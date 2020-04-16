ميرنا وليد - بيروت - تقوم الفنانة ​نوال الزغبي​ اليوم بتسجيل أغنيتها الجديدة في بيروت (حسب ما علم موقع الخليج 365 ) وهي الاغنية الخاصة بمسلسل سلطانة المعز الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل .

وكشفت نوال بعض من كلمات الاغنية : " الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة.... ناس ما يتوصفوش بكلمة والامان بنا اختفى".

وسيتم اصداره خلال الـ10 أيام المقبلة، قبل انطلاق السباق الرمضاني الحالي.

ويعد تعاون نوال وغادة الأول بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققته نوال في السنوات السابقة في مصر من خلال شارة "الناس العزاز" لمسلسل لأعلى سعر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص- نوال الزغبي تسجل "إتحاربت" اليوم وهذا ما كشفته منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.