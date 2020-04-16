تراند اليوم : سميرة عبدالعزيز: لا منافسة بين عادل إمام ومحمد رمضان.. فيديو

كتب : شيرين عصملي

كشفت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، تفاصيل دورها في مسلسل “القمر آخر الدنيا”، المقرر طرحه في موسم دراما رمضان المقبل، وقالت سميرة في لقاء تليفزيوني: “أجسد دور الأم التي تختفي تماما من بداية المسلسل، ويقوم أولادها بالبحث عنها حتى النهاية”.

وأضافت: “أثناء بحث أولادي عني، يشعرون بمدى أهمية وقيمة كلامي لهم قبل اختفائي، وهذا يعلي قيمة الأم ويوضح مدى أهميتها بالنسبة لأولادها ويعطي للأمومة التقدير والاحترام الجديرة بهما، والمسلسل يعالج العديد من المشكلات، مثل زواج الفتاة من شخص آخر بخلاف من تحب، ويحمل العديد من الأمثلة للشباب ويعطي عظة وحكمة”.

وعن تعاونها مع الفنانة المصرية بشرى في المسلسل، قالت: “بالفعل هذا أول تعاون بيننا، ولكني أحبها جدا، وهي تجسد دور ابنتي في العمل ولا تستطيع العيش من دوني”.

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وعن المنافسة في موسم دراما رمضان، بين مسلسل الزعيم عادل إمام “فالنتينو” مع مسلسل “البرنس” للفنان محمد رمضان، قالت: “كيف يكون هناك منافسة بين الاثنين، لا أحد ينافس الزعيم؟!، حرام عليكم!، عادل إمام قيمة كبيرة جدا، مشواره 50 عاما من الفن والمتعة، يقدم أعمالا رائعة ومبهجة ومسلسلاته دائما جميلة، وبالنسبة لمحمد رمضان فالله يوفقه فيما يقدمه إذا كان له فائدة في المجتمع”.

واستطردت الفنانة المصرية: “أما البلطجة والأشياء التي يقوم بها فأنا لا أحبها في التلفزيون من محمد رمضان أو غيره من الفنانين، أنا اعتذرت بالفعل عن تجسيد دور الأم لمحمد رمضان في أحد الأعمال، إذ قالوا عني إنني أم العظماء، بعدما جسدت دور الأم لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، فلا أستطيع أن أضم لهما بلطجيا، وهو الدور الذي كان يجسده رمضان في مسلسله الذي رفضت العمل به”.

واختتمت: “لا أحب ظهور البلطجة على التلفزيون، لا أرى أناسا في الشارع يمسكون بالسكاكين، يجب أن تظهر مصر بشكل جيد، والواقع في الفن هو أن أجسد الواقع كما يجب أن يكون، وليس أن أقدم البلطجة وأقول إن هذا هو الواقع!”.