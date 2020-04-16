تراند اليوم : ياسمين صبري بتستعد للجواز بتمارين شاقة في الجيم – اتفرج

نشرت النجمة ياسمين صبري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها تستعرض فيها رشاقتها بالملابس الرياضية.

وتشارك النجمة ياسمين صبري فى السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل فرصة ثانية.

وأطلق المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي، الإعلان الدعائي لمسلسل فرصة ثانية الذي يشارك في بطولته النجم أحمد مجدي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

ويشارك مجدي بطولة المسلسل كل من النجمة ياسمين صبري، أيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.